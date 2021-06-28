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Kirada pandemi indirimine Yargıtay vizesi

A Haber
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Giriş: 28.06.2021 15:53
Yargıtay'dan kiracıları sevinderen bir haber geldi. Bursa ve Ankara'da pandemi gerekçesiyle kira indirimi yapılması konusunda yapılan başvurulardan birine kabul diğerine ret kararı çıkınca devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, indirim yapılmasının mümkün olduğuna hükmetti. Konuyla ilgili avukat Mehmet Fatih Önsöz A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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Kirada pandemi indirimine Yargıtay vizesi
Kirada pandemi indirimine Yargıtay vizesi
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