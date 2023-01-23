Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi! Tavandan sarımsaklı su ve çamaşır suyu döktü

İstanbul Fatih'te bir dükkan sahibi, kira zammını kabul etmeyen kiracısını çıkarabilmek için çeşitli yöntemler denedi. Ev sahibinin yaptıklarından bıkan kiracı ise duruma isyan etti.

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