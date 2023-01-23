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Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi! Tavandan sarımsaklı su ve çamaşır suyu döktü

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 15:54
İstanbul Fatih'te bir dükkan sahibi, kira zammını kabul etmeyen kiracısını çıkarabilmek için çeşitli yöntemler denedi. Ev sahibinin yaptıklarından bıkan kiracı ise duruma isyan etti.
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Kiracısını çıkarmak için tavanı deldi!
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