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Kiracı şüphelendi ev sahibinin foyası ortaya çıktı! 400 bin lirayı böyle çalmış

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Giriş: 31.10.2023 16:52
Bursa'da bir kiracı, yeni taşındığı evde aralıklarla döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark edince yatak odasına kamera sistemi kurdu. Görüntüleri izleyince ev sahibinin hırsızlık yaptığını tespit eden kadın, polise başvurdu. Gözaltına alınan ev sahibi suçunu itiraf etti.
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