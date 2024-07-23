Kiracı ile mülk sahibi arasında kavga çıktı! Silahlı, bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde kiracı ile mülk sahibi arasında “kira süresi” nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada biri silah, biri bıçak ve biri de darp sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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