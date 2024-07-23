24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kiracı ile mülk sahibi arasında kavga çıktı! Silahlı, bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı

Kiracı ile mülk sahibi arasında kavga çıktı! Silahlı, bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2024 23:49
Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde kiracı ile mülk sahibi arasında “kira süresi” nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada biri silah, biri bıçak ve biri de darp sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da arazi yangını!
Ankara'da arazi yangını!
Kiracı ile mülk sahibi arasında kavga çıktı!
Kiracı ile mülk sahibi arasında kavga çıktı!
Fırtınada kırılan ağaç aracın üzerine devrildi!
Fırtınada kırılan ağaç aracın üzerine devrildi!
Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı!
Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı!
Kamyon elektrikli bisikletli kadına çarptı!
Kamyon elektrikli bisikletli kadına çarptı!
Piranaların timsah avı!
Piranaların timsah avı!
Sevmek istediği köpek dehşeti yaşattı!
Sevmek istediği köpek dehşeti yaşattı!
Dolmuş şoförü trafikte önü kesilerek darbedildi!
Dolmuş şoförü trafikte önü kesilerek darbedildi!
Megakentte İBB’nin yol çalışması çileye döndü!
Megakentte İBB'nin yol çalışması çileye döndü!
Otomobiliyle çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtı! Kaza anı ise kameralara yansıdı
Otomobiliyle çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtı! Kaza anı ise kameralara yansıdı
Pencereden düşen bebek yaralandı!
Pencereden düşen bebek yaralandı!
Otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü!
Otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü!
Daha Fazla Video Göster