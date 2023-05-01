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Kiracı ile anlaşamayınca duvarı deldi! Kazma kürekle saldırdı kapıya asma kilit vurdu

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Giriş: 01.05.2023 13:19
Antalya'da M.İ., artış oranında anlaşamadığı Halil Mert'e kiraladığı deponun duvarını kazma ve kürekle parçalayıp kapısına da asma kilit takarak girişi engelledi. M.İ.'nin duvarı kazmayla parçalaması ve Mert'e küfür etmesi, cep telefonuyla görüntülendi.
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