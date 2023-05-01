Kiracı ile anlaşamayınca duvarı deldi! Kazma kürekle saldırdı kapıya asma kilit vurdu

Antalya'da M.İ., artış oranında anlaşamadığı Halil Mert'e kiraladığı deponun duvarını kazma ve kürekle parçalayıp kapısına da asma kilit takarak girişi engelledi. M.İ.'nin duvarı kazmayla parçalaması ve Mert'e küfür etmesi, cep telefonuyla görüntülendi.