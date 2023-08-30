30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Kira kavgası müşterileri mağdur etti: 7 saat mahsur kaldılar
Bursa'da işletmeci ile mülk sahibi arasında çıkan kira kavgası müşterileri mağdur etti. Anlaşamayan ikili arasında tartışma kavgaya dönüşünce hastanelik olan mülk sahibinin aracı otoparkın girişinde kaldı. Araçlarıyla birlikte 7 saat mahsur kalan müşteriler ise yaklaşık vatandaşların ve çalışanların yardımıyla çekilen araç sonrası çıkabildi.