30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kira kavgası müşterileri mağdur etti: 7 saat mahsur kaldılar

Kira kavgası müşterileri mağdur etti: 7 saat mahsur kaldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2023 14:19
Bursa'da işletmeci ile mülk sahibi arasında çıkan kira kavgası müşterileri mağdur etti. Anlaşamayan ikili arasında tartışma kavgaya dönüşünce hastanelik olan mülk sahibinin aracı otoparkın girişinde kaldı. Araçlarıyla birlikte 7 saat mahsur kalan müşteriler ise yaklaşık vatandaşların ve çalışanların yardımıyla çekilen araç sonrası çıkabildi.
Peki Tina nasıl döndü?
Peki Tina nasıl döndü?
Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı!
Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı!
Kira kavgası müşterileri mağdur etti
Kira kavgası müşterileri mağdur etti
Zavadanak dayı çıldırdı! Bu kadar olmaz!
Zavadanak dayı çıldırdı! Bu kadar olmaz!
74 gün sonra eve döndü şimdi Berzeg’i bulacak!
74 gün sonra eve döndü şimdi Berzeg'i bulacak!
Adana’da vahşet! 1 ölü, 6 ağır yaralı
Adana'da vahşet! 1 ölü, 6 ağır yaralı
Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
Marmaray’da 2 ilginç olay!
Marmaray'da 2 ilginç olay!
Milyarlık miras davasının acılı kadını
Milyarlık miras davasının acılı kadını
Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu
Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu
İşte en doğal ilaç!
İşte en doğal ilaç!
Mide koruyucu ilaçlara dikkat
Mide koruyucu ilaçlara dikkat
Daha Fazla Video Göster