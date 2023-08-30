Kira kavgası müşterileri mağdur etti: 7 saat mahsur kaldılar

Bursa'da işletmeci ile mülk sahibi arasında çıkan kira kavgası müşterileri mağdur etti. Anlaşamayan ikili arasında tartışma kavgaya dönüşünce hastanelik olan mülk sahibinin aracı otoparkın girişinde kaldı. Araçlarıyla birlikte 7 saat mahsur kalan müşteriler ise yaklaşık vatandaşların ve çalışanların yardımıyla çekilen araç sonrası çıkabildi.