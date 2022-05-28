28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Kır düğünü hayali kuran çifte halı saha şoku
Antalya’da düğünlerinin açık havada yapılması için organizasyon şirketiyle anlaşan çift, yağmur yağınca hayallerini 2,5 saat gecikmeli olarak halı sahada gerçekleştirebildi. Yaşadıkları halı saha hüsranın ardından mahkeme yolunu tutan çift, 30 bin TL tazminat kazandı. Mağdur Berrin Pamukçu, "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu. Bizim gibi mağdur olanlar hakkını arasın, bizim davamız bir emsal olsun” dedi.