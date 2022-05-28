28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Kır düğünü hayal eden çifte halı saha şoku
Antalya’da düğünlerinin açık havada yapılması için organizasyon firmasıyla anlaşan çift, yağmur yağınca hayallerini 2,5 saat rötarlı olarak halı sahada gerçekleştirmek zorunda kaldı. Halı saha hüsranından sonra mahkeme yolunu tutan çift, 30 bin lira tazminat kazandı. Mağdur Berrin Pamukçu, "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu. Mağdur olanlar hakkını arasın.” dedi.