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Kınalıada açıklarında müsilaj alarmı!

Kınalıada açıklarında müsilaj alarmı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 20:55
Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen müsilajın tekrar görülmesi endişeye yol açtı. Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası, dron ile görüntülendi. Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayıldığı görüldü. Görüntüler, bölge halkı ve turizmciler arasında tedirginliğe neden olurken, deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kirlilik ve durağan su nedeniyle oluşuyor.
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Kınalıada açıklarında müsilaj alarmı!
Kınalıada açıklarında müsilaj alarmı!
Kınalıada açıklarında müsilaj alarmı!
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