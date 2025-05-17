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Kına gecesinde eğlenenlerin üzerine disko topu düştü

Kına gecesinde eğlenenlerin üzerine disko topu düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 01:49
Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre B.M. (28) ve B.S.'nin (28) kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı. Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kına gecesinde eğlenenlerin üzerine disko topu düştü
Kına gecesinde eğlenenlerin üzerine disko topu düştü
Kına gecesinde eğlenenlerin üzerine disko topu düştü
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