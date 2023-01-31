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Kimyasal madde zehirlenmesi: 2 ölü! İş yeri sahipleri hayata veda etti

A Haber
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Giriş: 31.01.2023 10:17
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen iş yeri sahipleri 2 kimya mühendisi hayatını kaybetti. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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