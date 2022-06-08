08 Haziran 2022, Çarşamba
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Kimsesizler mezarlığındaki milyonerin avukatı: “Ölüm raporundan dolayı otopsi yapılamıyor”
Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve yaklaşık 200 milyon TL’lik taşınmazının hiç tanımadığı insanlara satış vekaletini veren Erdal Yenisoy’un avukatı Nazgül Çelik, “Maktule, Covid-19 teşhisiyle ölüm raporu düzenlendiği için otopsi yapılamıyor” dedi.