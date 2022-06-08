Kimsesizler mezarlığındaki milyonerin avukatı: “Ölüm raporundan dolayı otopsi yapılamıyor”

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve yaklaşık 200 milyon TL’lik taşınmazının hiç tanımadığı insanlara satış vekaletini veren Erdal Yenisoy’un avukatı Nazgül Çelik, “Maktule, Covid-19 teşhisiyle ölüm raporu düzenlendiği için otopsi yapılamıyor” dedi.