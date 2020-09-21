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Kimse ayırmadı! Dinlene dinlene kavga ettiler...

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Giriş: 21.09.2020 16:29
Güncelleme:21.09.2020 16:37
Antalya'nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarındaki genç bir kadın ile çevredekilerin ayırma çabalarına müsaade etmeyen kuzenlerin kavgası polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barışarak olay yerinden ayrıldılar.

Dün saat 16.30'da kentin en yoğun trafik akışına sahip kavşaklarından Antalyaspor Kavşağı'nda biri kadın 3 kişi cadde üzerindeki çimenlik alanda bilinmeyen sebepten ötürü tartışmaya başladı.

Kuzen olduğu belirtilen iki erkeğin tartışması bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kuzenlerin yanında bulunan genç kadın ise ilk etapta ayırmaya çalışıp başarılı olamadığı kavgayı kaldırımdan izlemek zorunda kaldı.

Kavgaya ara verip zaman zaman dinlenen kuzenler, sözlü atışmaların ardından kavgalarına kaldıkları yerden devam etti.

"KARIŞMAYIN, AİLE İÇİ"
Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar araya girip kavgayı sonlandırmak istedi ancak başarılı olamadılar. Kavga devam edince 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ayrılmak bilmeyen kuzenlerin kavgası, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kuzenler, birbirlerinden şikayetçi olmayıp barışarak olay yerinden ayrıldı.

Dinlene dinlene kavga ettiler...
Dinlene dinlene kavga ettiler...
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