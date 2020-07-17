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Kimse anlam veremedi! Pencerelerden çıkıp...

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Giriş: 17.07.2020 15:22
Güncelleme:17.07.2020 15:29
Antalya'da hareket halindeki otomobilin penceresinden çıkarak seyahat eden kadınların vurdumduymaz tavırları şaşkına çevirdi. Hem kendilerini hem de diğer araçları tehlikeye atan kadınlar ellerindeki içecek kutusunu da yola fırlattı. O anlar ise bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da iki kadın, bindikleri otomobilin arka kapılarının camından çıkıp yoldan gelip geçen araçlara aldırış etmeden yolculuk etti. Kadınlardan biri, yolculuk sırasında elindeki içecek kutusunu yola attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uncalı Semti'nden Korkuteli ilçesine doğru devam eden Batı Çevre Yolu'nda çekilen görüntülerde, otomobilde emniyet kemeri takarak oturması gereken iki kadın, aracın arka kapısının camından çıkıp yolculuk etti.

Olası denge kaybında arkadan gelen araçların altında kalma riskine rağmen kadınlar, vücutlarının bir kısmı dışarıda yolculuk etmeyi sürdürdü. Kadınlardan biri hafifçe eğilerek elindeki içecek kutusunu da yola attı.

O anlar başka bir araçta yolculuk eden kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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