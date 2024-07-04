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Kimliklendirme neden önemli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 13:05
Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2.4 milyona yaklaştı. Peki kimliklendirme neden önemli ve nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.
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Kimliklendirme neden önemli?
Kimliklendirme neden önemli?
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