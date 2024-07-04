Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2.4 milyona yaklaştı. Peki kimliklendirme neden önemli ve nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.

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