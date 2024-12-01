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Kimlik numarası başına dert oldu

Kimlik numarası başına dert oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.12.2024 12:32
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk babası Abdulselam Deniz'in kimlik numarası başına dert oldu. Kimlik numarasının çoğu rakamının aynı sayılardan oluşması sebebiyle kötü niyetli kişilerin hedefi olan Deniz, bugüne kadar, terör örgütü üyesi olma, adam vurma, sayısız icra dosyası ve hatta hamile kalmaktan bile kaydı çıktı. Hastanede bazen kayıtlarda ölü bile göründüğünü söyleyen genç adam, hayatının büyük kısmının emniyet ve adliyede ifade vermekle geçtiğini, kimlik numarası değişmesi için yardım beklediği söyledi.
Kimlik numarası başına dert oldu
Kimlik numarası başına dert oldu
Kimlik numarası başına dert oldu
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