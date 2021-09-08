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Kimlik göstermeyip polise bıçak çeken şüpheli, böyle etkisiz hale getirildi

İHA
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Giriş: 08.09.2021 09:52
İzmir’in Karabağlar ilçesinde trafik polislerine kimliğini vermeyen motosiklet sürücüsü, tüm ikazlara rağmen ekiplere zorluk çıkarmasının ardından yaşanan arbede esnasında cebinden bıçak çıkarınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Yanında bulunan kadının marketten ayrılmasının ardından kendisinden kimlik isteyen iki polise kimliğini göstermeyen şüpheli ile polisler arasında arbede yaşandı. Bu esnada cebinden bıçak çıkaran zanlı olaya müdahale etmek isteyen 2’inci polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavi altına alındı.
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