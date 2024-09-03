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Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti! O arbede anı kameralara yansıdı

Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti! O arbede anı kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 00:47
Batman'da asayiş uygulaması yapan polis ekipleri ile kimlik göstermeyi reddeden bir şüpheli ve 3 yakını arasında arbede çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, şüpheliler ve görevli polisler hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.
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Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti!
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