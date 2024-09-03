Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti! O arbede anı kameralara yansıdı

Batman'da asayiş uygulaması yapan polis ekipleri ile kimlik göstermeyi reddeden bir şüpheli ve 3 yakını arasında arbede çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, şüpheliler ve görevli polisler hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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