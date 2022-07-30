30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kim Milyoner'de akılları zorlayan soru! Ekran başındaki herkes denedi! Herkes yanıtından emindi ama... .

Kim Milyoner'de akılları zorlayan soru! Ekran başındaki herkes denedi! Herkes yanıtından emindi ama... .

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2022 01:51
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli sevilen bilgi yarışması yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Programa 50 bin TL değerinde olan ve yarışmacının geçmek için joker haklarını kullandığı soru damga vurdu! Akılları zorlayan soruda yarışmacı çift joker hakkını kullanmasına rağmen doğru yanıtı veremeyerek programa veda etti. O sorunun doğru yanıtını merak eden izleyiciler ise ekran başında kendilerini zorladı. İşte milyonların hesaplamaya çalıştığı o sorunun doğru yanıtı...
Kim Milyoner’de akılları zorlayan soru!
Kim Milyoner'de akılları zorlayan soru!
İstanbul’da İmamoğlu’na protesto şoku
İstanbul'da İmamoğlu'na protesto şoku
Marmaris’teki yangın kontrol altında
Marmaris'teki yangın kontrol altında
SOLOTÜRK’ten muhteşem gösteri
SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri
Orman yangını otele sıçradı!
Orman yangını otele sıçradı!
Babası kaçırdı! 41 gündür kayıp
Babası kaçırdı! 41 gündür kayıp
24 saatte 2. orman yangını!
24 saatte 2. orman yangını!
SMS ile iş teklifi tuzağı
SMS ile iş teklifi tuzağı
Bohçacı kılığındaki hırsızlar tutuklandı
Bohçacı kılığındaki hırsızlar tutuklandı
2. El araba aldı! Hayatının şokunu yaşadı
2. El araba aldı! Hayatının şokunu yaşadı
’Hırsız fare’yi ter kokusu ele verdi
'Hırsız fare'yi ter kokusu ele verdi
Hayat kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Hayat kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster