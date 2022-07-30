Kim Milyoner'de akılları zorlayan soru! Ekran başındaki herkes denedi! Herkes yanıtından emindi ama... .

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli sevilen bilgi yarışması yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Programa 50 bin TL değerinde olan ve yarışmacının geçmek için joker haklarını kullandığı soru damga vurdu! Akılları zorlayan soruda yarışmacı çift joker hakkını kullanmasına rağmen doğru yanıtı veremeyerek programa veda etti. O sorunun doğru yanıtını merak eden izleyiciler ise ekran başında kendilerini zorladı. İşte milyonların hesaplamaya çalıştığı o sorunun doğru yanıtı...