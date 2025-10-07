07 Ekim 2025, Salı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan paralimpik sporcu 500 bin TL’lik soruyu açtırdı!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan paralimpik sporcu Hamit Demir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 500 bin liralık soruyu açtıran Hamit Demir hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla adından söz ettirdi. Yıllardır yarışmalarda ülkemizi temsil eden Demir, yarışmadan 50 bin lira ödül kazanarak ayrıldı.