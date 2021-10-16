Kim Milyoner Olmak İster’deki efsanevi rock grubu sorusu yarışmacıyı yanılttı | Kim Milyoner Olmak İster izle

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Sevilen yarışma programına, efsanevi rock grubu hakkındaki gündem. Yarışmacı 10 bin TL değerindeki yanlış cevapladı. Yarışmadan 2 bin TL çek ile yarışmadan ayrıldı.