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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı doğru cevap karşısında ağzı açık kaldı

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Giriş: 23.07.2022 01:44
Kim Milyoner Olmak İster? haberi: Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta atv'de ekranlara gelen ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'de (22 Temmuz Cuma akşamı) yarışmacılar sorular karşısında yine ecel terleri döktü. Ankara Polatı doğumlu, 41 yaşındaki Canan isimli kadın yarışmacı gösterdiği performansla göz doldurdu. 9. ve 100 bin TL'lik soruya kadar her şeyin yolunda gittiği yarışmada yarışmacıyı ters köşe yapan soru ve cevabı merak konusu oldu. Zor soruda takılan yarışmacı, telefon jokeri hakkını kullanarak ilk hamlesini yaptı. Ancak burada da şüpheye düşen yarışmacı, çift joker hakkına sarıldı. Bu sefer de umduğunu bulamayan yarışmacı iki hakkında da yanlış yanıtı verdi. Sorunun cevabı karşısında ise adeta şoke olan yarışmacı "eyvah" diyerek yarışmadan 30 bin TL alarak evine döndü. İşte seyircilerin de en çok merak ettiği o soru ve yanıtı…
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