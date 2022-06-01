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Kim Milyoner Olmak İster'de unutulmaz anlar! Lise öğrencisi İdil Aybala Esmer400 bin TL'lik soruyu açtırdı

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Giriş: 01.06.2022 12:02
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki lise öğrencisi İdil Aybala Esmer yarışmaya damga vurdu. 400 bin liralık soruyu açtıran lise öğrencisi büyük takdir topladı. Ve bakın Aybala yarışmayla ilgili neler söyledi.
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