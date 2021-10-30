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Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan Yeşilçam sorusu!

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Giriş: 30.10.2021 12:56
ATV ekranlarıda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekrana kilitledi Sevilen yarışma programına Yeşilçam hakkında sorulamn soru damga vurdu. 50.000 değerindeki '1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için bir otele girmek isterken kapıda tartaklanmıştır?' sorusu damga vurdu. Yarışmacı verdiği yanıtla hem yarışmadan elendi hem de sosyal medyada olay oldu.
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