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Kim Milyoner Olmak İster'de mali müşavir matematik sorusunda elendi! “Yanlış mı yaptım ya?” diyerek kendisine inanamadı!

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Giriş: 27.08.2022 00:35
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 1976 doğumlu Mali Müşavir Emine Küp isimli yarışmacı 5 bin TL’lik soruda elendi. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "2222’ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?” sorusunda yarışmacı, yanlış cevabı verdi. Yaptığı hayata inanamayan mali müşavir olan yarışmadı, “Yanlış mı yaptım ya?” diyerek kendisine kızdı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…
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