Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı ‘en doğrusunu yaptın diyerek’ tebrik etti

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Ceylan Berk Tola isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 200 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "'Tavuk ayağı yemek' deyimi ne anlama gelmektedir?" sorusunda yarışmacı, çekilme kararı aldı. İmirzalıoğlu, 'En doğrusunu yaptın' diyerek yarışmacıyı tebrik etti. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…