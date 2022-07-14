Kim Milyoner Olmak İster'de büyük şok! Doktoru eleyen sağlık sorusu

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 41 yaşındaki aslen Boşnak olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görevli Dr. Amra Adroviç Yıldız isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu aşarak barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz 'Rh' kısaltmasının açılımı olan 'Rhesus' hangisinin adıdır?" sorusunda yarışmacı kendisinden emin şekilde cevap verdi. Ancak yarışmacı, doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı...