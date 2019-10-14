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14.10.2019

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den flaş itiraf!

Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek tüm Türkiye'nin takdirini kazanan ve 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten'den çok özel açıklamalar geldi.

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