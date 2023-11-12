12 Kasım 2023, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster'de? 5 milyonluk soru açıldı! İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökçeada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?
atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekran başındakilere heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Eyüp İşler'e gelen 5 milyonluk soruyu açtırdı.
İŞTE 5 MİLYONLUK SORU!
''İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?''