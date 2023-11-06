Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Filistin sorusu! Katliama dikkat çekildi

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında katil İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama dikkat çekildi. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon değerindeki Filistin sorusu ve ardından yaşanan duygusal anlar programa damga vurdu.

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