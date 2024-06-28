Kilyos Sahili’nde sörf rüzgarı esti! Sörfçüler dalgalarla dans etti

İstanbul'da Kilyos sahilleri profesyonel ve amatör sörfçülere ev sahipliği yapıyor. Yerden 20 metreye kadar yükselen sörfçülerin dalgalarla dansı adrenalin dolu görüntüler oluşturdu.

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