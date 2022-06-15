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Kilosu yüzlerce lira! Çoğu cadde ve parkta... Kimse toplamıyor

İHA
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Giriş: 15.06.2022 13:16
Bursa'da ana caddeler ve parklarda bulunan ıhlamur ağaçları çiçek açtı. Kilosu yüzlerce lira olmasına rağmen kimse toplamayıp kokusunu teneffüs ediyor.
Kilosu yüzlerce lira! Kimse toplamıyor KİLOSU YÜZLERCE LİRA! KİMSE TOPLAMIYOR

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