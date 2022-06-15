15 Haziran 2022, Çarşamba
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Kilosu yüzlerce lira! Çoğu cadde ve parkta... Kimse toplamıyor
Bursa'da ana caddeler ve parklarda bulunan ıhlamur ağaçları çiçek açtı. Kilosu yüzlerce lira olmasına rağmen kimse toplamayıp kokusunu teneffüs ediyor.