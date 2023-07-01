01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kilosu 3 bin euro! Siyah elması radar köpekleri ile arıyorlar

Kilosu 3 bin euro! Siyah elması radar köpekleri ile arıyorlar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2023 16:01
Siyah elmas ve kralların yiyeceği olarak bilinen o meyveye değer biçilemiyor. Vatandaşlar, özel eğitimli köpeklerle ormanda arama yaparken, kilosunun 3 bin eurodan fazla olduğu belirtildi.
Siyah elması radar köpekleri ile arıyorlar
Siyah elması radar köpekleri ile arıyorlar
Eski haline kavuştu
Eski haline kavuştu
Metroda yumruklar havada uçuştu
Metroda yumruklar havada uçuştu
’’Abi mi oldunuz’’ dedi 3 el ateş etti
''Abi mi oldunuz'' dedi 3 el ateş etti
Bayram yoğunluğu! Binden fazla...
Bayram yoğunluğu! Binden fazla...
A Haber trafik denetiminde
A Haber trafik denetiminde
Trafikte makas terörü nasıl önlenecek?
Trafikte makas terörü nasıl önlenecek?
Parmaklarıyla öğreniyorlar
Parmaklarıyla öğreniyorlar
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Tatilden dönüş başladı
Tatilden dönüş başladı
Şoför kapıları açmadı yolcular İETT’yi tekmeledi
Şoför kapıları açmadı yolcular İETT'yi tekmeledi
Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!
Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!
Daha Fazla Video Göster