19 Aralık 2021, Pazar
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Kilosu 150 lirayı bulan zehirli aslan balığı yok satıyor
Akdeniz ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor. Kilosu 150 liraya satılan balık, tezgaha çıktıktan 1 gün sonra tükeniyor.