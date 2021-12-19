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Kilosu 150 lirayı bulan zehirli aslan balığı yok satıyor

DHA
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Giriş: 19.12.2021 13:08
Akdeniz ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor. Kilosu 150 liraya satılan balık, tezgaha çıktıktan 1 gün sonra tükeniyor.
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