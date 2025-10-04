Kilogramı 15 bin TL olan ’Kırmızı Reishi’ mantarı yetiştirdi

Adana'da Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezalarını çeken hükümlüler, sağlık açısından bir çok faydası bilinen aynı zaman da tıbbi bitki olarak kullanılan 'Kırmızı Reishi' mantarı üretti. Türkiye'nin yüzde 70 oranında ithal ettiği mantarın kütüklerde yetiştirilerek kilogramı 15 bin TL'ye kadar satıldığı belirtildi.

