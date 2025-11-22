22 Kasım 2025, Cumartesi

Kilo vermek için başladığı sporda Türkiye 9’uncusu oldu

Kilo vermek için başladığı sporda Türkiye 9’uncusu oldu

Giriş: 22.11.2025 14:30
Kayseri'de yaşayan Ahmet Gökay Erol (13), kilo problemi ve akran zorbalığı nedeniyle 2021 yılında ailesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. İki yıl içinde 'Türkiye Şampiyonası'na katılan Erol, 2023'te Sivas’ta düzenlenen 'Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 9'uncusu oldu.
