22 Kasım 2025, Cumartesi
Kilo vermek için başladığı sporda Türkiye 9’uncusu oldu
Kayseri'de yaşayan Ahmet Gökay Erol (13), kilo problemi ve akran zorbalığı nedeniyle 2021 yılında ailesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. İki yıl içinde 'Türkiye Şampiyonası'na katılan Erol, 2023'te Sivas’ta düzenlenen 'Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 9'uncusu oldu.