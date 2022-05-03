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'Kilit Kavak’ta bayram trafiği, havadan denetlendi

DHA
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Giriş: 03.05.2022 18:41
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
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