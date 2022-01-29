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Kilis'te trafik polisleri, sokak köpeklerini elleriyle besledi

İHA
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Giriş: 29.01.2022 17:22
Kilis'te polis ekipleri, hava sıcaklığının düşmesinin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları mamaları kentin birçok noktasında sokak hayvanlarına vererek besledi. Kilis'te 10 gündür etkili olan aşırı soğuklar ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak köpekleri, trafik ekiplerinin verdiği mamayla karınlarını doyurdular. Polisleri bu davranışı takdir ile karşılandı.
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Trafik polisleri, sokak köpeklerini elleriyle besledi
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