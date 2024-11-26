Kilis’te takla atan otomobilde can pazarı: Çok sayıda yaralı!

Kilis istikametinden Gaziantep’e gitmekte olan 27 ALS 568 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarparak durdu. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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