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Kilis'te son 30 gün içerisinde 20 bin araç denetlendi

Kilis'te son 30 gün içerisinde 20 bin araç denetlendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 10:57
Kilis'te son 30 gün içerisinde 5 bin 817'si motosiklet olmak üzere toplamda 20 bin 42 araç denetlendi.
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