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Kilis'te şok huzur-güven uygulaması

Kilis'te şok huzur-güven uygulaması

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 11:57
Kilis'te polis ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik şok huzur-güven uygulaması icra edildi. Uygulama sonucunda yakalanan 44 şüpheliden 12'si tutuklanırken çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.
Kilis’te şok huzur-güven uygulaması
Kilis'te şok huzur-güven uygulaması
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