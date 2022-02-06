06 Şubat 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kilis'te şaşkına çeviren olay! Gözleri alnının ortasında doğan oğlak görenleri hayrete düşürdü
Kilis'in Musabeyli ilçesinde dünyaya gelen oğlak görenleri şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Hayvancılık yapan Ahmet Kartal, yeni doğan oğlağın alnını görünce şoke oldu. Kartal, “Böyle bir şey ne gördüm ne de duydum” dedi. İşte gözleri alnının ortasında doğan o oğlak…