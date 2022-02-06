Kilis'te şaşkına çeviren olay! Gözleri alnının ortasında doğan oğlak görenleri hayrete düşürdü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde dünyaya gelen oğlak görenleri şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Hayvancılık yapan Ahmet Kartal, yeni doğan oğlağın alnını görünce şoke oldu. Kartal, “Böyle bir şey ne gördüm ne de duydum” dedi. İşte gözleri alnının ortasında doğan o oğlak…

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