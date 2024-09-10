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Kilis'te biber kurutma mesaisi! Sınır kırmızıya büründü

Kilis'te biber kurutma mesaisi! Sınır kırmızıya büründü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 16:48
Kilis'te acı biber hasadının başlamasının ardından yaklaşık 10 gün süren kurutma mesaisi başladı. Kuruması için güneşe bırakılan biberler sınırın sıfır noktasını kırmızıya bürürken renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Biber kurutma mesaisi! Sınır kırmızıya büründü
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