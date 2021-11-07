Kilis’te ambulans ile minibüs çarpıştı! Olay yerinden ilk görüntüler

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 112 Acil ambulansı ile minibüsün karışığı kazada ölen yada yaralanan olmaz iken minibüs şarampole düşmekten son anda kurtuldu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Edinilen bilgiye göre, Kilis Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra Musabeyli ilçesine dönen M.H.A. Yönetimindeki 79 AHH 631 plakalı 112 Acil Ambulansı ile M.V. yönetimindeki 07 UV 458 plakalı Ford marka minibüs Üçpınar köprüsünde çarpıştı.

Kazada ölen yada yaralanan olmaz iken minibüs son anda şarampole düşmekten kurtuldu.

Karayolunun karanlık ve dar olması nedeniyle jandarma ekipleri, kontrollü bir şekilde trafiğin akışına izin verdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.