06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kilis’te 3 vatandaş daha enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

Kilis’te 3 vatandaş daha enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2023 09:52
Depremden etkilenen Kilis’te Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeniocak Sokakta depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından 3 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkazdan böyle kurtarıldılar
Enkazdan böyle kurtarıldılar
Yıkılan binada hayata tutundu
Yıkılan binada hayata tutundu
Tüyler ürperten sesler
Tüyler ürperten sesler
Mersin’de deprem paniği
Mersin'de deprem paniği
Depremin şiddeti kamerada
Depremin şiddeti kamerada
Diyarbakır’da deprem anı
Diyarbakır'da deprem anı
Kurtarılan 3 can omuzlarda taşındı
Kurtarılan 3 can omuzlarda taşındı
1 vatandaş enkazdan kurtarıldı
1 vatandaş enkazdan kurtarıldı
A Haber canlı yayınında kurtarılma anı
A Haber canlı yayınında kurtarılma anı
THY kar sebebiyle sefer iptalleri
THY kar sebebiyle sefer iptalleri
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoğun kar yağışı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı
Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler
Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler
Daha Fazla Video Göster