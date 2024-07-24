24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kiliseden Camiye dönüştürülmüştü, tarihi yapı definecilerin hedefi oldu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kiliseden dönüştürülmüş tarihi Kızılkese Camisi, restore edilmeyi beklerken definecilerin hedefi oldu. Zarar gören Cami, yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlıkla dikkat çekiyor.