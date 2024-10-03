Kilikya bölgesinin en büyük Nekropolü temizlendi

Mersin Erdemli'de tarihi Roma yolu üzerinde bulunan geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde yer alan birçok mezarın bulunduğu Nekropol'ün turizme açılaması için genel temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bir birinden farklı mezarlar tekrar gün yüzüne çıkartıldı.