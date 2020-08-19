Kılıktan kılığa girdi! Yakalanınca da polisleri tebrik etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde müşteri kılığında girdiği kuyumcudan 32 bin liralık altın çalan hırsız, İstanbul Sancaktepe'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaklaşık bin güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi ile yakalanan zanlının 4 kere otobüs, 5 defa da kıyafet değiştirdiği ortaya çıkarken, zanlı kendisini yakalayan polisleri tebrik etti.

Olay, 14 Ağustos Cuma günü İzmit'te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'te bir kuyumcuya müşteri kılığında giren Y.G. (28) adlı kadın, bir süre vitrindeki altınları inceledi. İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Y.G., vitrinin çekmecesini açarak 32 bin liralık altını alıp kuyumcudan ayrıldı. Kadının ayrılmasının ardından vitrindeki altınların eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kameralarını incelediklerinde Y.G.'nin altınları çaldığını görünce durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayın ardından kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bin adet güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti.



YAKALANMAMAK İÇİN 4 OTOBÜS VE 5 KEZ DE KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Kameraları inceleyen polis ekipleri, yakalanmamak için 4 otobüs ve 5 kez de kıyafet değiştiren Y.G.'nin Gebze'de aracına binerek İstanbul Sancaktepe'ye gittiğini belirledi. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Baskında polislere sahte kimlik veren Y.G., çaldığı altınları evinin yakınlarında bir yere gömdüğünü söyledi. Polis ekipleri, toprağa gömülü altınları bulunduğu yerden çıkararak eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti.



SUÇ MAKİNASI KADIN KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Y.G.'nin suçunu itiraf ettiği ve yakalanmayacağından emin olduğunu belirterek, polisleri kendisini yakaladığı için tebrik ettiği öğrenildi. Yapılan incelemede zanlının "iş yerinden hırsızlık, yankesicilik ve evden hırsızlık" suçlarından 66 ayrı suç kaydı olduğu ve 15 ayrı arama kaydı ile 14 ilde arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



YÜZÜNÜ KAPATTI PARMAK İÇİN BIRAKMAMAK İÇİN BEZ KULLANDI

Öte yandan kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kuyumcuya gelen ve gözlük takarak yüzünü eşarpla kapatan Y.G., vitrindeki altınları inceledikten sonra eline aldığı bezle vitrinin çekmecesini açıyor. Parmak izi bırakmamak için bezle tuttuğu çekmeceden altınları alan Y.G., yanında getirdiği çantayı açarak uzun süre altınları çantanın içine koymak için uğraşıyor. Bir yandan iş yeri çalışanlarını gözleyen zanlı, altınları çantanın içine koyarak iş yerinden ayrılıyor.