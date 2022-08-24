Kılıçlı mülteci provokasyonu tutmadı! Mülteci dediler set işçisi çıktı

Sosyal medyada elinde kılıçla dolaşan üç gencin olduğu bir video 'göçmenler kılıçla sokakta geziyor' ifadeleriyle paylaşıldı. İnfial yaratan video ile ilgili yetkili makamlar hemen harekete geçti. Geniş çaplı incelemenin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamalarda bulundu. Açıklamada, paylaşımlarda yer alan kişilerin film şirketi çalışanları olduğunu bildirdi. Başsavcılık, provoke edici mesajlar hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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