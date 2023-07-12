Kılıçdaroğlu'nun kara listesindeki Tanju Özcan Ankara'ya yaklaştı! Son 15 kilometrede bombayı patlattı: Karşısına kimse çıkmazsa…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara listesindeki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bir kez daha disiplin yolu gözüktü. Kılıçdaroğlu'nun sandıktan bir kez daha hezimetle ayrılmasının ardından Bolu'dan Ankara'ya 'değişim' yürüyüşü başlatan Özcan, başkente yaklaştı. Yürüyüşün bitmesine 15 kilometre kalan Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama da geldi.